Украина вступит в ЕС в ближайшие годы — Игорь Жовква

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что вступление Украины в ЕС произойдет в ближайшие годы. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Точно не десятилетие и не пятилетки. Украинцы, солдаты на передовой, гражданские, которые сейчас под обстрелами, дети, которые хотят жить в европейской Украине – не позволят нам этого. Речь идет о годах", - сказал Жовква.