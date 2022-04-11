Украина вступит в ЕС в ближайшие годы — Игорь Жовква

Замглавы ОП также надеется, что Венгрия не будет блокировать членство страны в Евросоюзе, информирует ZN.ua.

Украина вступит в ЕС в ближайшие годы — Игорь Жовква
© Сайт президента Украины

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что вступление Украины в ЕС произойдет в ближайшие годы. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Точно не десятилетие и не пятилетки. Украинцы, солдаты на передовой, гражданские, которые сейчас под обстрелами, дети, которые хотят жить в европейской Украине – не позволят нам этого. Речь идет о годах", - сказал Жовква.

Он также добавил, что Киев надеется, Венгрия не будет блокировать членство Украины в ЕС: "К сожалению, не все страны все равно думают, но точно можно говорить, что ни одна страна ЕС не против. И каждая страна имеет положительную динамику по отношению к вступлению Украины". Хотя скорость этой динамики немного разная».


Данил Ганаженко, ZN.ua

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