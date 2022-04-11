Украина вступит в ЕС в ближайшие годы — Игорь Жовква
Замглавы ОП также надеется, что Венгрия не будет блокировать членство страны в Евросоюзе, информирует
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что вступление Украины в ЕС произойдет в ближайшие годы. Об этом он сказал в
"Точно не десятилетие и не пятилетки. Украинцы, солдаты на передовой, гражданские, которые сейчас под обстрелами, дети, которые хотят жить в европейской Украине – не позволят нам этого. Речь идет о годах", - сказал Жовква.
Он также добавил, что Киев надеется, Венгрия не будет блокировать членство Украины в ЕС: "К сожалению, не все страны все равно думают, но точно можно говорить, что ни одна страна ЕС не против. И каждая страна имеет положительную динамику по отношению к вступлению Украины". Хотя скорость этой динамики немного разная».