Оккупанты разбросали в Харькове мины замедленного действия

РоSSийские оккупанты дистанционно разбросали в Индустриальном районе Харькова мины замедленного деяния. Продолжается разминирование.

Об этом сообщает Суспильное Харьков.

Проспект Александровский в Харькове перекрыт между бульваром Богдана Хмельницкого и улицей Пожарского. Около 1 часа 11 апреля роSSийские войска дистанционно забросили туда мины замедленного действия. Боеприпасы на таймере могут взорваться в любой момент.

Спасатели и полиция оцепили квартал и пытаются заставить людей не выходить на улицу, чтобы обезопасить территорию и начать разминирование. Через полчаса пребывания на месте журналисты услышали по меньшей мере три взрыва. Снаряды взрываются хаотично, но люди все равно пытаются выйти на улицу. Мины разбросаны во дворах жилых двухэтажек на Александровском проспекте.

Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків

Напомним, что роSSийские оккупанты сбрасывают на Харьков бомбы на парашютах. Мэр города Игорь Терехов призвал харьковчан не приближаться к таким снарядам и сообщать о них спасателям.

Также в Харьковской области зафиксировали колонну роSSийской военной техники, которая двигается в областной центр через поселок Большой Бурлук. Длина колонны составляет 12,8 км.