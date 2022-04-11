РоSSийские солдаты отказываются идти в наступление и саботируют приказы руководства. Некоторые из их подразделений уже на грани бунта.

Об этом свидетельствуют многочисленные перехваты СБУ .

“Вот как в этом разговоре “ответчика” с матерью. Воин из Краснодарского края говорит, что ему надоело "сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ниче не можем сделать", - отметили в пресс-службе.

Он жалуется, что о его подразделении слагают легенды как о смертном полку и больше не хочет быть фаршем. 90% его коллег также отказались идти в новое наступление: “…нас со 150 человек – 130 таких, как я”.

После того как полковнику не удалось убедить их пойти в атаку, к ним привезли священника. Но на предложение "отказников" возглавить едущую на передовую колонну отказались и полковник, и церковник. Так что солдаты “…спокойно, плюнув им под ноги, пошли”.

Командование на саботаж не реагирует, потому что "…сейчас он на нашего быканет, того перемкнет, в ногу шмальнет…"

Напомним, общие потери роSSийских оккупантов в Украине составляют 19,5 тыс. человек, 725 танков, 154 самолета, 137 вертолетов.