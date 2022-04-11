В Мариуполе оккупанты могут применить фосфорные боеприпасы: заявление британской разведки

РоSSийские оккупационные войска уже неоднократно применяли фосфорные бомбы в Донецкой области, поэтому свидетельствует о вероятности их использования в Мариуполе во время усиления боев за город.

Оккупанты продолжают артобстрелы в Донецкой и Луганской областях. В то же время, украинские Вооруженные Силы отбили несколько атак, уничтожив

Также в своде сообщается о том, что РоSSия по-прежнему полагается на

авиабомбы без систем наведения, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения по причине неизбирательного бомбомета.