В Мариуполе оккупанты могут применить фосфорные боеприпасы: заявление британской разведки

Военная разведка Великобритании предупреждает, что во время активизации боев за Мариуполь, роSSийские оккупационные войска могут использовать запрещенные фосфорные боеприпасы, информирует Апостроф.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщило в твиттере.

Минобороны ведет регулярный анализ хода войны страны-террориста РоSSии против Украины. Основные наблюдения разведки по состоянию на 11 апреля:

  • РоSSийские оккупационные войска уже неоднократно применяли фосфорные бомбы в Донецкой области, поэтому свидетельствует о вероятности их использования в Мариуполе во время усиления боев за город.
  • Оккупанты продолжают артобстрелы в Донецкой и Луганской областях. В то же время, украинские Вооруженные Силы отбили несколько атак, уничтожив роSSийские танки, другую технику и артиллерию.
  • Также в своде сообщается о том, что РоSSия по-прежнему полагается на авиабомбы без систем наведения, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения по причине неизбирательного бомбомета.


Лиза Бровко, Апостроф

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