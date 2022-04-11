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2022-04-11
"Ад" на земле и в небе: сводка Генштаба ВСУ о потерях оккупантов на 11 апреля
Идет 47-й день полномасштабной войны украинского народа против роSSийских оккупантов. С начала войны украинские защитники ликвидировали уже 19 500 захватчиков.
Об ориентировочных общих боевых потерях противника с 24.02 по 11.04 сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует
- личного состава - около 19 500 человек,
- танков ? 725 ед,
- боевых бронированных машин ? 1 923 ед,
- артиллерийских систем – 347 ед,
- РСЗО - 111 ед,
- средств ПВО - 55 ед,
- самолетов – 154 ед,
- вертолетов – 137 ед,
- автомобильной техники - 1 387 ед,
- кораблей/катеров - 7 ед,
- цистерн с ГСМ - 76 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 ед,
- специальной техники – 25 ед,
- пусковых установок ОТРК - 4 ед.
Отмечается, что данные находятся в процессе уточнения, их сбор осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Лена Руденко, Апостроф