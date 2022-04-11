Франция отправила в Украину жандармов для расследования военных преступлений РоSSии

Французские правоохранители начнут работу с завтрашнего дня.

Во Львов из Франции прибыли жандармы, которые будут помогать в расследовании военных преступлений россиян, совершенных вокруг Киева . Об этом в Twitter сообщил французский посол Этьен де Понс.

"С гордостью поздравляем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим собратьям украинцам в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева . Франция первая, кто оказывает такую помощь", – отметил он.

По словам посла, жандармы начнут работу уже завтра.