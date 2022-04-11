Дмитрий Песков "не узнал" роSSийский танк, выстреливший в женщину в Буче

Спикер Кремля продолжает отрицать причастность русских оккупантов к Бучанской резне, информирует ZN.ua.

Дмитрий Песков
© Официциальный сайт Кремля

Пресс-секретарю президента РоSSии Дмитрию Пескову показали видео, где видно как роSSийский танк в упор расстреливает женщину на велосипеде в Буче. Отрывок из эфира опубликовал канал SkyNews. Спикер Кремля "усомнился", это ли именно роSSийский танк. Тогда ведущий показал ему увеличенный кадр, где видно как на броне соседнего ББМ изображенную букву "V".

Песков продолжил возражать со словами, цитируем, "Но это не та машина, которая стреляла!" Также спикер Кремля отрицает причастность роSSийских оккупантов к Бучанской резне.


Данил Ганаженко, ZN.ua

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