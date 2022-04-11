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2022-04-11
Дмитрий Песков "не узнал" роSSийский танк, выстреливший в женщину в Буче
Спикер Кремля продолжает отрицать причастность русских оккупантов к Бучанской резне, информирует
© Официциальный сайт Кремля
Пресс-секретарю президента РоSSии Дмитрию Пескову показали видео, где видно как роSSийский танк в упор расстреливает женщину на велосипеде в Буче. Отрывок из эфира опубликовал канал
Песков продолжил возражать со словами, цитируем, "Но это не та машина, которая стреляла!" Также спикер Кремля отрицает причастность роSSийских оккупантов к Бучанской резне.
Данил Ганаженко, ZN.ua