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2022-04-11
Новая Зеландия отправила транспортный самолет в Европу для помощи Украине
Также правительство направит дополнительные средства на военную поддержку, информирует
© flickr/Andrew Beyzman
Новая Зеландия направила в Европу транспортный самолет C-130H Hercules и команду из 50 человек. Они будут помогать транспортировать и перераспределять помощь для Украины,
Также Веллингтон объявил о финансовой помощи в размере 13 миллионов долларов. Из них 7,5 миллионов долларов выделят на закупку оружия и боеприпасов в Великобритании.
"Какой существенный вклад мы можем сделать в войне, против которой так решительно выступает Новая Зеландия? Наша цель - помочь Украине отразить жестокое вторжение РоSSии", - говорит Ардерн.
Данил Ганаженко, ZN.ua