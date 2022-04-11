Новая Зеландия отправила транспортный самолет в Европу для помощи Украине

Новая Зеландия направила в Европу транспортный самолет C-130H Hercules и команду из 50 человек. Они будут помогать транспортировать и перераспределять помощь для Украины, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Также Веллингтон объявил о финансовой помощи в размере 13 миллионов долларов. Из них 7,5 миллионов долларов выделят на закупку оружия и боеприпасов в Великобритании.

"Какой существенный вклад мы можем сделать в войне, против которой так решительно выступает Новая Зеландия? Наша цель - помочь Украине отразить жестокое вторжение РоSSии", - говорит Ардерн.