«ОАСК, где лежит иск Януковича, начал работу» – председатель Верховного суда

Окружной административный суд Киева , где на рассмотрении находится иск экспрезидента Виктора Януковича о признании незаконным постановления ВРУ о его отстранении от власти, возобновил работу и принимает исковые заявления и выносит судебные решения, сообщил в интервью ZN.UA Всеволод Князев.

Тем самым он опроверг заявление заместителя председателя ОПУ Андрея Смирнова о том, что деятельность Окружного административного суда Киева надежно заблокирована. Поскольку решение о нападении Путин принял еще осенью, иск от Януковича в ОАСК о признании незаконным постановления ВРУ о его отстранении от власти, поданный в декабре 2021 года, – это часть операции по делегитимации украинской власти. По информации ZN.UA, иск чудесным образом попал к заместителю Вовка Аблова. В случае положительного решения, судьи украинцы могли бы получить сразу двух президентов. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Будет ли он рассматривать иск Януковича? Не думаю. Потому что в нынешних условиях даже самые коррумпированные судьи не рискнут вынести такое решение, их просто поднимут на вилы. Между тем, понимая важность возобновления административного судопроизводства в Киеве , я ежедневно отслеживаю ситуацию по этому суду», - ответил глава ВСУ на вопрос о судьбе этого иска в современных условиях.

При этом Князев добавил, что дело по ликвидации ОАСК, которое почти год назад инициировал президент Зеленский, очень непростое и не может иметь однозначно правильное решение.

«Ситуация с ОАСК – это палка о двух концах. С одной стороны, из пленок НАБУ мы знаем о вопиющих коррупционных проявлениях, а также действиях судей, влияющих на решение КСУ, а значит, на госбезопасность. И для того чтобы закрыть вопрос, нужна была исключительно политическая воля», - считает председатель Верховного суда.

Но он лично выступал против ликвидации ОАСК, а верным решением выхода из ситуации видит ограничение полномочий этого суда и отсечение коррупционных судей.

«Ибо именно блок подсудности высших органов государственной власти превращает этот суд в монополиста. Причем, с любой командой судей. Это же не в первый раз происходит. Поэтому распределение полномочий между разными судами – выход. И тогда это не нанесло бы вреда процессу правосудия на этой территории. Ибо десятки тысяч дел простых граждан могут «зависнуть» на неопределенный срок в случае его ликвидации», – аргументировал Князев.

Он добавил, что в профильном комитете Верховной Рады сейчас есть как законопроект о ликвидации ОАСК, так и законопроект о передаче части его полномочий Верховному суду. При этом Верховный сул готов к имплементации любого из этих законов, четко обозначив более правильную, по мнению ВС, позицию.

Судебная система Украины вошла в войну на пике перезагрузки основных органов судебной власти. Сегодня все процессы реформирования ВККС и ВСП — заморожены. Часть полномочий — тех, что не обозначены в Конституции — перешли к главе Верховного суда.