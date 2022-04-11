РоSSия создает для своих граждан условия тотальной бедности, для возможности манипулировать - Зеленский

Зеленский призвал Южную Корею помочь Украине поставками оружия, иначе агрессия РФ разрастется, информирует ZN.ua.

РоSSия создает для своих граждан условия тотальной бедности, для возможности манипулировать - Зеленский
© Офис президента

РоSSия создает для своих граждан условия тотальной бедности, поэтому роSSийские солдаты вывозили из Украины все, что представляет любую ценность, поскольку в РоSSии люди не могут себе позволить даже самые простые вещи, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед парламентом Южной Кореи в понедельник.

"Попав на войну и зайдя на территорию соседнего государства десятки тысяч роSSийских военных были просто шокированы нормальностью жизни. Почти сразу роSSийские войска на территории Украины в тех регионах, куда они смогли ворваться, занялись мародерством. Они старались вывезти домой в РоSSию все, что представляет какую-либо ценность. От стиральных машин до компьютеров. От автозапчастей до одежды. Они просто набивали этим бронетранспортеры, грузовики ", - сказал президент.

Зеленский отметил, что украинцев поразила готовность роSSийских солдат заменить защитные пластины из своих бронежилетов на украденные ноутбуки и планшеты.

"В это невозможно поверить, что человек настолько беден от рождения, что считает будто бы ноутбук ценнее, чем его собственная жизнь на войне. Но именно это мы увидели на своей земле, когда ворвалась роSSийская армия", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, война в Украине - это столкновение двух разных миров, "мира обычных людей, которые просто жили мирной жизнью, думали о будущем и миром людей, специально унижавшихся своим государством на протяжении десятилетий, специально загнанных в бедность и бесправие, чтобы их власть могла направить на любые авантюры, на любую войну".

Зеленский призвал Южную Корею оказать помощь поставками оружия, чтобы остановить нападение РоSSии, которая намерена уничтожить народ Украины.

"Нам нужны системы противовоздушной обороны, нам нужны самолеты, танки, другая бронетехника, артиллерийские системы и боеприпасы. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас", - сказал он

По словам президента, сейчас стоит вопрос не только о выживании украинского народа, но и защите других государств и регионов от дальнейшего разрастания роSSийской агрессии.


Ирина Знась, ZN.ua

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