Расследование было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.

Прокуратура начала расследование по факту почти полного уничтожения оккупантами села Ольховка в Харьковской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Досудебное расследование было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

10 апреля группа процессуальных руководителей совместно со следственно-оперативной группой осмотрела деревню.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью.

Также на месте обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела роSSийских военнослужащих.

"С учетом фактора безопасности на месте осуществлено фото, - видеофиксацию с изъятием предметов и документов, свидетельствующих о вооруженной агрессии со стороны РФ ", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

Напомним, оставшиеся в Изюме на Харьковщине жители полностью заблокированы. В городе ужасающие разрушения после обстрелов со стороны роSSийских оккупантов.