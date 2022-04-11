Арестович спрогнозировал, сколько будет продолжаться война с РоSSией

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, что военные столкновения с Россией будут продолжаться до 2035 года. Он заявил об этом в интервью Марку Фейгину . Арестович сравнил Украину с Израилем и столкновение этой страны с арабами.

"Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантировано. Это означает столкновение каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", - говорит советник главы ОП.

Тем не готовым к этому украинцам Алексей Арестович советует покинуть страну.