Арестович спрогнозировал, сколько будет продолжаться война с РоSSией

Он советует украинцам готовиться к регулярным столкновениям с РФ до 2035 года, информирует ZN.ua.

Арестович спрогнозировал, сколько будет продолжаться война с Россией
© Офис президента

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, что военные столкновения с Россией будут продолжаться до 2035 года. Он заявил об этом в интервью Марку Фейгину. Арестович сравнил Украину с Израилем и столкновение этой страны с арабами.

"Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантировано. Это означает столкновение каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", - говорит советник главы ОП.

Тем не готовым к этому украинцам Алексей Арестович советует покинуть страну.


Данил Ганаженко, ZN.ua

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