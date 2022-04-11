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2022-04-11
Арестович спрогнозировал, сколько будет продолжаться война с РоSSией
Он советует украинцам готовиться к регулярным столкновениям с РФ до 2035 года, информирует
© Офис президента
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, что военные столкновения с Россией будут продолжаться до 2035 года. Он заявил об этом в интервью
"Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантировано. Это означает столкновение каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", - говорит советник главы ОП.
Тем не готовым к этому украинцам Алексей Арестович советует покинуть страну.
Данил Ганаженко, ZN.ua