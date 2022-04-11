Проблемы с продуктами, запугивания и контроль ФСБ: ситуация в Запорожской области остается тяжелой, детали

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В некоторых регионах области есть проблемы с определенными категориями продуктов питания, но это не самое страшное.

Ситуация в Запорожской области с начала войны - тяжелая. Территориально россиянами оккупирована значительная часть области. Об этом рассказал в интервью LIGA.net глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, по линии соприкосновения бои не прекращаются уже месяц. Особенно в восточной части области, которая граничит с Донбассом.

В некоторых регионах области есть проблемы с определенными категориями продуктов питания и особенно с лекарствами.

"Затруднено функционирование медицинской системы. В Пологах полностью захватили больницу. Главных врачей, которые не соглашаются "освобождают". Пытаются захватить управление больницами. Поэтому затруднена передача медицинских средств по определенным категориям", - добавил Старух.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Также на людей осуществляется постоянное давление и контроль. По селам и городам делается домовой и квартирный обход.

В крупных городах уже начали создавать комендатуры. Профессионально подготовленные люди и ФСБ включительно с крымскими предателями методично терроризируют и запугивают все населенные пункты.


Александра Павленко, politeka.net

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