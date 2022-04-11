Согласовано с лидерами ЕС: канцлер Австрии после встречи с Зеленским в Киеве собрался посетить кремль

Австрия, Карл Нехаммер

Визит канцлера согласован с лидерами ЕС, о нём также проинформированы президенты Турции и Украины.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник приедет в москву и встретится с президентом россии владимиром путиным. Он будет первым европейским лидером, который посетит москву с 24 февраля, когда началось широкомасштабное роSSийское вторжение в Украину, жертвами которого уже стали тысячи людей. Пресс-секретарь кремля дмитрий песков подтвердил визит австрийского канцлера. Об этом сообщает Голос Америки.

Как сообщил Нехаммер журналистам, он намерен говорить с путиным о возможности диалога россии с Украиной и о военных преступлениях, совершённых в Украине. "Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", – написал канцлер в Твиттере.

Нехаммер, Зеленский

В субботу Нехаммер провёл в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, осудив роSSийскую агрессию и пообещав политическую и гуманитарную поддержку.

Австрия – нейтральная страна, не входящая в НАТО, она не поставляет Украине оружие. Сообщается, что визит канцлера согласован с лидерами ЕС, о нём также проинформированы президенты Турции и Украины.

Ранее в роли посредников на роSSийско-украинских переговорах пытались выступать премьер-министр Израиля, президент Турции и даже Александр Лукашенко. Пока неясно, с какими конкретными предложениями едет к путину канцлер Австрии.

Австрия, Карл Нехаммер


Галина Струс, politeka.net

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