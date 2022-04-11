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2022-04-11
Древний Чернигов выстоял: свежие фото из разбомбленного города
С самого начала роSSийского вторжения в Украину Чернигов подвергся страшным бомбардировкам. В сети показали, как древний город выглядит сегодня.
Кадры разрушенного, но не сломленного Чернигова в Facebook
"Древний Чернигов выстоял. Все возродится ... По словам мэра города Атрошенко, погибли 700 человек. Чернигов выстоял. И будет возрождаться, сохраняя свои святыни Киевской Руси, не имеющие никакого отношения к мокшанским болотам", - подписал он свои фото.
Лена Руденко, Апостроф