Древний Чернигов выстоял: свежие фото из разбомбленного города

С самого начала роSSийского вторжения в Украину Чернигов подвергся страшным бомбардировкам. В сети показали, как древний город выглядит сегодня.

Кадры разрушенного, но не сломленного Чернигова в Facebook опубликовал репортер Александр Клименко, информирует Апостроф.

"Древний Чернигов выстоял. Все возродится ... По словам мэра города Атрошенко, погибли 700 человек. Чернигов выстоял. И будет возрождаться, сохраняя свои святыни Киевской Руси, не имеющие никакого отношения к мокшанским болотам", - подписал он свои фото.


Лена Руденко, Апостроф

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