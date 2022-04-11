Названы сроки, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас считает, что у Украины есть шанс получить статус страны-кандидата на членство в ЕС, возможно, уже в июне. Об этом идет речь в его интервью Postimees, пишет Укринформ.

Названы сроки, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС

Речь идет о неделях

«Сейчас мы говорим даже о неделях, а не месяцах. Думаю, страны-члены выскажут свои предложения в июне и будет признано соответствие Украины Копенгагенским критериям», — ответил Матти Маасикас на вопрос, когда может быть принято решение после заполнения Украиной опросника, который передала Еврокомиссия.

В то же время, он подчеркнул, что сейчас лучше не спекулировать вокруг того, какой будет оценка, и как члены ЕС отреагируют на предложение Еврокомиссии, ведь решение должно приниматься единогласно.

Нужно единодушное подтверждение

Матти Мааскикас добавил, что уже начавшийся процесс является огромным скачком в евроинтеграционных стремлениях Украины, потому что до войны предоставление кандидатского статуса даже не обсуждали — поскольку некоторые члены Евросоюза считали, что об этом нет смысла даже говорить.

«В этом смысле это огромный шаг. Но он все еще нуждается в окончательном подтверждении», — подчеркнул посол.

Что даст статус кандидата

Как писал «Минфин», статус кандидата в члены ЕС откроет перед Украиной возможности серьезных финансовых вливаний.

В первую очередь, мы будем иметь возможность получить доступ ко всем фондам и под каждую из 35 глав реформ нам будут выделять средства по нашим конкретным потребностям. Хотя и следить за расходованием денег европейцы будут тщательно.

«Статус кандидата открывает феноменальные возможности относительно финансирования, инвестирования и помощи. В соответствии с правилами ЕС, кандидаты имеют такие же привилегии по финансам, как и члены. То есть мы можем претендовать примерно на 12 млрд евро помощи ежегодно из фондов ЕС для выравнивания уровня жизни.

Эти деньги должны идти в бюджет и использоваться и на нашу оборону, и на социальные потребности.

Далее, такой статус открывает возможность для получения прямых иностранных инвестиций (очевидно, когда закончится война) — до 10 миллиардов. Далее — это долгосрочные кредиты — миллиардов на 10, учитывая размеры нашей экономики, плюс помощь в виде грантов на образование, культуру, охрану здоровья и т. д. Речь идет о миллионах долларов, то есть значительно больше, чем мы имеем сейчас", — считает экс-замглавы НБУ, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

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