Украина работает над получением заблокированных роSSийских активов — Минэкономики
Украинские рабочие группы активно работают над тем, чтобы Украина смогла получить активы роSSийской федерации, заблокированные другими странами. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан, передает Укринформ.
По его словам, рабочие группы на всех уровнях сконцентрированы на том, «чтобы Украина все же получила доступ к заблокированным активам. И чтобы в тех странах, где они заблокированы, были исполнены все юридические и необходимые законотворческие действия для того, чтобы эти активы были списаны».
Грибан добавил, что параллельно ведутся консультации о том, как будет работать Фонд восстановления, который будет наполняться из заблокированных средств РФ и кто будет им управлять.
«Это точно должен быть какой-то коллегиальный орган, в который должны входить наши международные партнеры, количество которых, возможно, даже будет больше, чем представителей Украины», — отметил замминистра.
По его мнению, непосредственным распределением средств в Украине будет заниматься правительство, в частности они будут направлены на наполнение четырех фондов по восстановлению страны.
Напомним
После начала полномасштабного роSSийского вторжения Западные страны заблокировали около половины финансовых резервов Центробанка РоSSии.
Также не ушли от санкций роSSийские олигархи: Европейский Союз заблокировал активы на €29,5 млрд физлиц и организаций, внесенных в списки санкций против РФ и Беларуси,