Украина работает над получением заблокированных роSSийских активов — Минэкономики

Украинские рабочие группы активно работают над тем, чтобы Украина смогла получить активы роSSийской федерации, заблокированные другими странами. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан, передает Укринформ.

Украина работает над получением заблокированных роSSийских активов — Минэкономики

По его словам, рабочие группы на всех уровнях сконцентрированы на том, «чтобы Украина все же получила доступ к заблокированным активам. И чтобы в тех странах, где они заблокированы, были исполнены все юридические и необходимые законотворческие действия для того, чтобы эти активы были списаны».

Грибан добавил, что параллельно ведутся консультации о том, как будет работать Фонд восстановления, который будет наполняться из заблокированных средств РФ и кто будет им управлять.

«Это точно должен быть какой-то коллегиальный орган, в который должны входить наши международные партнеры, количество которых, возможно, даже будет больше, чем представителей Украины», — отметил замминистра.

По его мнению, непосредственным распределением средств в Украине будет заниматься правительство, в частности они будут направлены на наполнение четырех фондов по восстановлению страны.

Напомним

После начала полномасштабного роSSийского вторжения Западные страны заблокировали около половины финансовых резервов Центробанка РоSSии.

Также не ушли от санкций роSSийские олигархи: Европейский Союз заблокировал активы на €29,5 млрд физлиц и организаций, внесенных в списки санкций против РФ и Беларуси,

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Турция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольствоТурция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольство
Кулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцевКулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцев
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Названы сроки, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕСНазваны сроки, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС
В Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили более пятидесяти роSSийских атак за неделюВ Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили более пятидесяти роSSийских атак за неделю
Из-за роSSийских обстрелов Чернигова погибли более 700 человекИз-за роSSийских обстрелов Чернигова погибли более 700 человек
Зеленский считает, что Украина не должна терять возможность остановить войну дипломатическим путемЗеленский считает, что Украина не должна терять возможность остановить войну дипломатическим путем
Житомирский десант уничтожил два роSSийских "орлана" из ПЗРК Starstreak. ВидеоЖитомирский десант уничтожил два роSSийских "орлана" из ПЗРК Starstreak. Видео
The Atlantic: Обама не сожалеет о своей реакции на Крым и Донбасс, потому что Украина «была другой»The Atlantic: Обама не сожалеет о своей реакции на Крым и Донбасс, потому что Украина «была другой»
У нас такое даже свиньям не дают: в сети показал "паек" роSSийских оккупантовУ нас такое даже свиньям не дают: в сети показал "паек" роSSийских оккупантов
В Турции решили не отказываться от роSSийских туристов и создают для них специальную авиакомпаниюВ Турции решили не отказываться от роSSийских туристов и создают для них специальную авиакомпанию
Матери роSSийских оккупантов штурмуют военкоматы, чтобы вернуть сыновей домой: «Это все еще не закончится»Матери роSSийских оккупантов штурмуют военкоматы, чтобы вернуть сыновей домой: «Это все еще не закончится»
Украина ввела полное эмбарго на торговлю с РоссиейУкраина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией
Последние новости
Подгружаем последние новости