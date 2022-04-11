Украина работает над получением заблокированных роSSийских активов — Минэкономики

Украинские рабочие группы активно работают над тем, чтобы Украина смогла получить активы роSSийской федерации, заблокированные другими странами. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан, передает Укринформ.

По его словам, рабочие группы на всех уровнях сконцентрированы на том, «чтобы Украина все же получила доступ к заблокированным активам. И чтобы в тех странах, где они заблокированы, были исполнены все юридические и необходимые законотворческие действия для того, чтобы эти активы были списаны».

Грибан добавил, что параллельно ведутся консультации о том, как будет работать Фонд восстановления, который будет наполняться из заблокированных средств РФ и кто будет им управлять.

«Это точно должен быть какой-то коллегиальный орган, в который должны входить наши международные партнеры, количество которых, возможно, даже будет больше, чем представителей Украины», — отметил замминистра.

По его мнению, непосредственным распределением средств в Украине будет заниматься правительство, в частности они будут направлены на наполнение четырех фондов по восстановлению страны.

Напомним

После начала полномасштабного роSSийского вторжения Западные страны заблокировали около половины финансовых резервов Центробанка РоSSии.