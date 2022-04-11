О намерениях рашистов в Приднестровье знаем все, – Одесская ОВА

Контрдиверсионная работа в области продолжается.

О намерениях рашистов в Приднестровье знаем все, – Одесская ОВА
Фото: Facebook-сторінка Братчука

В Одесской ОВА знают о военной угрозе россиян со стороны оккупированного Приднестровья и принимают необходимые меры.

Об этом в телеграмме заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Ночь прошла без обстрелов, хотя и под сигналы воздушной тревоги. Что касается возможных провокаций со стороны рашистов, находящихся на временно оккупированной территории Молдовы, в так называемом Приднестровье. Хочу сразу предупредить, что об этих намерениях и их запланированных исполнителях знаем все. Контрдиверсионная работа продолжается, не обо всех мерах можем сейчас сказать", - сказал Братчук.

Братчук также поблагодарил граждан за соблюдение порядка во время продленного комендантского часа. Также спикер ОВА призвал одесситов поддерживать друг друга "черноморской улыбкой".

11 апреля в сводке Генштаба сообщили, что не исключается проведение вооруженными силами РФ провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Тирасполя осуществляется подготовка к приему роSSийских самолетов.

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