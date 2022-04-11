РоSSия стягивает новые силы к границе с Украиной: фото со спутника

Страна-террорист РоSSия увеличивает количество военной техники вблизи границ с Харьковской и Донецкой областями вероятно с целью нового наступления. Спутниковые снимки показали скопление танков и бронетранспортеров вблизи роSSийского Белгорода, информирует Апостроф.

Снимки попали в распоряжение журналистов Схем, пишут в Радио Свобода.

В городе Валуйки Белгородской области развернули два палаточных городка, стоят танки и другая техника, часть из которой спрятана в лесополосе. Согласно снимкам, еще 2 апреля здесь ничего не было. Также было замечено скопление техники РФ вблизи села Агошевка. Там размещены танки, БТР, военные грузовики, которых до 29 марта не было.

На военном полигоне к северо-западу от города Валуйки вблизи села Солоты зафиксированы скопления военной техники и палаточный городок. Также "Схемы" нашли расположение других сухопутных сил РФ у Валуек. На одном полигоне можно заметить до 20 танков и по меньшей мере 21 военный вертолет вместе с другой техникой, которой раньше здесь не было.

В поселке Солоты базируется 237-й танковый полк ВС РФ – там зафиксировано передвижение техники. Дороги из города Валуйок и поселка Солоты ведут прямо в Харьковскую область через контрольные пункты Чугуновка и Пески, а также из города есть дорога на север Луганской области через КПП в селе Танюшевцы, что на Луганщине.

10 апреля американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки за 8 апреля, где видно движение 12-километровой колонны вражеской техники в Харьковской области. Колонна направлялась к югу через село Большой Бурлук (восточнее Харькова).

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в тот же день, 10 апреля, рассказал об уничтожении колонны роSSийской военной техники, однако неизвестно, говорилось ли о той колонне, снимки которой опубликовал Maxar.

Кроме того, высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил журналистам "Радио Свобода" о том, что РоSSия перебрасывает военные подразделения в Белгород и Валуйки для дальнейшего наступления на Донбасс.

"Видим, что некоторые подразделения идут в Белгород. Некоторые добираются в Валуйки, которые расположены юго-восточнее Белгорода в РоSSии и прямо у границы с северной частью Донбасса", - информировал чиновник.

По информации Пентагона, РоSSия планирует задействовать 18-ю мотострелковую дивизию ВС РФ для наступления на Краматорск, являющийся основным железнодорожным узлом востока Украины и важным стратегическим местом.

"Можно говорить об одном подразделении – 18-й мотострелковой дивизии, которая сформирована в 2021 году. Состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка. По нашей оценке, ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал (в Краматорске, – ред.). Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне", - добавил чиновник.


Лиза Бровко, Апостроф

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