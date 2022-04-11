Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на $20 млн

Речь идет о противотанковом оружии и зарядах к нему.

Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на $20 млн
Фото: facebook.com/AusAirForce

Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов. Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко во время телемарафона, передает УНИАН. По словам дипломата, речь идет о противотанковом оружии и зарядах к нему.

"Для Австралии это большой шаг вперед. К тому же оказали помощь на сумму 70 миллионов долларов. Это уже четвертый пакет или объем, который предоставляется", - подчеркнул посол.

Мирошниченко также напомнил, что Австралия передает Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 38 млн. долларов.

"Первые машины уже улетели в Украину, а остальные будут доставлены в скором времени", - сообщил посол.

Напомним, что, по данным австралийских специалистов по вопросам национальной безопасности, решение о передаче Украине бронеавтомобилей Bushmaster было самым быстрым трансфером военной помощи в истории страны. Процедура заняла 1 день.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Турция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольствоТурция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольство
Кулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцевКулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцев
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
"Пушкинопад" в Украине: в каких городах демонтировали памятники роSSийскому поэту"Пушкинопад" в Украине: в каких городах демонтировали памятники роSSийскому поэту
"В комнате - в туалет?": роSSийские оккупанты оконфузились в Украине, видео"В комнате - в туалет?": роSSийские оккупанты оконфузились в Украине, видео
183 ребенка погибли в Украине из-за агрессии россиян183 ребенка погибли в Украине из-за агрессии россиян
Оккупанты в Украине потеряли почти 19,5 тыс. человекОккупанты в Украине потеряли почти 19,5 тыс. человек
В оккупированном Крыму торгуют украденными в Украине авто и техникой - ДжемилевВ оккупированном Крыму торгуют украденными в Украине авто и техникой - Джемилев
За 46 дней вторжения РФ в Украине погибли почти 1800 мирных жителейЗа 46 дней вторжения РФ в Украине погибли почти 1800 мирных жителей
В Волынскую область поступила гуманитарная помощь от Франции и ПольшиВ Волынскую область поступила гуманитарная помощь от Франции и Польши
Во время благотворительного забега в Тель-Авиве собрали почти 1,5 млн грн в помощь УкраинеВо время благотворительного забега в Тель-Авиве собрали почти 1,5 млн грн в помощь Украине
Сменив свое военное руководство, РоSSия будет демонстрировать то, "что мы уже видели в Украине", - ПсакиСменив свое военное руководство, РоSSия будет демонстрировать то, "что мы уже видели в Украине", - Псаки
Первый посол США в Украине для CNN: Запад ошибочно позволил Путину навязать свои правилаПервый посол США в Украине для CNN: Запад ошибочно позволил Путину навязать свои правила
Последние новости
Подгружаем последние новости