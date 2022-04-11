Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на $20 млн

Речь идет о противотанковом оружии и зарядах к нему.

Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов. Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко во время телемарафона, передает УНИАН. По словам дипломата, речь идет о противотанковом оружии и зарядах к нему.

"Для Австралии это большой шаг вперед. К тому же оказали помощь на сумму 70 миллионов долларов. Это уже четвертый пакет или объем, который предоставляется", - подчеркнул посол.

Мирошниченко также напомнил, что Австралия передает Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 38 млн. долларов.

"Первые машины уже улетели в Украину, а остальные будут доставлены в скором времени", - сообщил посол.

Напомним, что, по данным австралийских специалистов по вопросам национальной безопасности, решение о передаче Украине бронеавтомобилей Bushmaster было самым быстрым трансфером военной помощи в истории страны. Процедура заняла 1 день.