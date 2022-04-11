РФ может ударить запрещенными боеприпасами: Британия обнародовала новые данные разведки

РФ может ударить запрещенными боеприпасами: Британия обнародовала новые данные разведки

Войска РФ продолжают обстреливать Донбасс, в результате чего увеличивается риск жертв среди гражданского населения.

Кроме того, как сообщает развдека Великобритании, повышается вероятность использования Россией фосфорных боеприпасов в Мариуполе.

"Применение в прошлом роSSийскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает вероятность их будущего использования в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются", – говорится в сообщении разведки, опубликованном в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Мариуполь, война, руины, поле боя

В новой сводке также идет речь о том, что украинские силы в Донецкой и Луганской областях отразили несколько атак, в результате чего были уничтожены роSSийские танки, автомобили и артиллерийское оборудование.

“Продолжающееся использование Россией неуправляемых бомб снижает способность различать цели при наведении и нанесении ударов, в то же время значительно увеличивая риск дальнейших жертв среди гражданского населения", – сообщают в британской разведке.

Фосфорные боеприпасы — это тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором или веществами на основе белого фосфора в смеси с другими.

Опасность их состоит в том, что белый фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ и горит уже при наличии кислорода из воздуха.

Это означает, что при попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые ожоги, поскольку горит до тех пор, пока не прекратится доступ кислорода или не выгорит все вещество. При горении такой фосфор развивает температуру в среднем 800−1200°С.

По сведениям очевидцев, медиков и бойцов ВСУ, РоSSия использует фосфорные боеприпасы с первых недель полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно международному законодательству, фосфорные боеприпасы разрешены к применению по военным объектам. Однако в соответствии с Протоколом III Конвенции о конкретных видах обычного оружия, фосфорные заряды запрещено использовать внутри или вблизи населенных областей.


Катерина Петренко, politeka.net

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