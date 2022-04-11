"Ждут ожесточенные бои": россия стянула войска и технику для нового наступления, спутниковое фото

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Расследователям удалось зафиксировать достаточно серьезное скопление роSSийских войск.

РоSSийская армия наращивает присутствие военной техники вблизи Харьковской и Донецкой областей, в частности, в городе Валуйки и поселке Солоты Белгородской области.

Спутниковый снимок был опубликован в Телеграм-канале Схеми: корупція в деталях.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

На спутниковых снимках журналисты заметили массовое скопление военной техники, в том числе танков и бронетранспортеров и развертывание палаточного городка.

Неподалеку от Валуек можно заметить два палаточных городка, танки и другую технику. Судя по спутниковым снимкам, еще 2 апреля на этом же месте военной техники не было. Часть техники спрятана в лесополосе.

Еще одна локация, где было замечено скопление военной техники рф, расположена северо-западнее недалеко от села Агошевка. Здесь сосредоточено танки, БТР и военные грузовики.

На другом военном полигоне к северо-западу от города Валуйки вблизи поселка Солоти можно заметить еще одно скопление военной техники и палаточный городок вблизи лесополосы.

Вероятно, эти силы готовят для дальнейшего нападения на Донбасс. Ждут новые горячие и ожесточенные бои.


Александра Павленко, politeka.net

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