Председатель Верховного суда подтвердил случай коллаборации судьи в Луганской области

Глава Верховного суда Всеволод Князев подтвердил факт коллаборации судьи из Луганской области с роSSийскими оккупантами. Еще несколько работников судебной системы проходят негласную проверку Службы безопасности Украины, рассказал Князев в интервью ZN.UA.

«На сегодняшний день коллаборанты есть во всех правоохранительных органах и в органах государственной власти. Суды – не исключение. Официально действительно известно об одном случае измены. Судья и руководитель аппарата на оккупированной территории Луганской области вступили в сговор с представителями РоSSийской Федерации. В результате чего возбуждено уголовное дело по статье 111 о госизмене. Идет следствие. Возможно, идет проверка еще по нескольким персоналиям», - отметил он.

При этом он добавил, что большинство судей выехали с оккупированной территории и сейчас ждут командировки в другие суды.

«Что касается вашего вопроса о скрытых коллаборантах, то, конечно, мнения каждого не прочтешь. Но, общаясь с судьями разного уровня, чувствую, что основная масса объединилась в желании защищать свою страну и работать на нее. Точно так же, как и по всей стране. Преступления режима Путина настолько очевидны, что у большинства украинцев нет желания брать на себя весь этот позор», - считает Князев.

Судья добавил, что сейчас, когда Высший совет правосудия бездействует, а новый назначить нет возможности, система правосудия ищет возможность внести какие-то точечные изменения в закон, чтобы дать возможность увольнять и привлечь к ответственности судей-коллаборантов. При этом важно не нарушить Конституцию Украины, изменения в которую во время войны вносить нельзя.

«Неувольнение – это тоже прямой сигнал системы о том, что все можно. Вот что значит работающая или неработающая институция. Но реформа — это очень тонкая вещь, где главное не только изменить, но и не навредить в погоне за изменениями», - отметил Князев.

При этом он подчеркнул, что подозреваемые в правонарушениях судьи тем или иным образом не смогут продолжить правосудие. После специальной проверки СБУ они не будут переведены в действующий суд и не получат доступа к реестру судебных решений.

На вопрос о том, сколько же судей осталось на оккупированных территориях, Князев отметил, что такая статистика не ведется, ведь люди слишком быстро и хаотично меняли местонахождение.

«На оккупированных территориях остались те, кто, возможно, боится проезжать роSSийские блокпосты из-за своего статуса. У нас есть случай, когда машину судьи Черниговского суда, в которой находилась вся ее семья, расстреляли прямо на блокпосту. А некоторые судьи остаются на связи и ожидают перевода, чтобы выехать сразу на новое рабочее место», - добавил он.

Судебная система Украины вошла в войну на пике перезагрузки основных органов судебной власти. Сегодня все процессы реформирования ВККС и ВСП — заморожены. Часть полномочий — тех, что не обозначены в Конституции — перешли к главе Верховного суда.