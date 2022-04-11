"Пушкинопад" в Украине: в каких городах демонтировали памятники роSSийскому поэту

По всей Украине начали демонтировать памятники роSSийскому поэту Александру Пушкину - скульптуры уже снесли в Тернополе и Ужгороде, а в ближайшее время уберут в селе во Львовской области, информирует Апостроф.

Так, в Тернополе памятник демонтировали решением исполнительного комитета Тернопольского городского совета, объясняя это тем, что преступления россиян против украинского народа перечеркнули всю культуру роSSийского народа и "все роSSийское нужно демонтировать".

В Ужгороде бюст роSSийского поэта снесли по той же причине. Кроме этого, в городе также рассматривается вопрос переименования улиц, которые носят имена русских писателей.

Решение о сносе скульптуре также приняли в селе Заболотовцы Львовской области, его демонтируют в ближайшие дни.

В Днепре на памятнике Пушкина нарисовали символику оккупантов – букву Z, вероятно, с намеком его демонтировать. Однако, начальница управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета заявила, что пока не будет принято закона "про деРФекализацию", памятник сносить не будут.


Мария Швец, Апостроф

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