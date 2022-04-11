"Выезд органов власти – это очень демотивирующий сигнал для граждан" – председатель Верховного суда

Выезд органов власти, в том числе и судов, это демотивирующий сигнал для граждан, свидетельствующий о том, что нужно сдаваться, считает председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев. При этом он добавил, что предположить, какой именно суд может оказаться в оккупации и нуждается в эвакуации, очень сложно.

«Принятие решений об эвакуации судей, полиции, СБУ , районных и городских администраций – это очень сложные решения. И, согласно рекомендациям ВС, их должны принимать коллективы судов и территориальные подразделения Государственной судебной администрации в каждом конкретном населенном пункте, учитывая сложившуюся ситуацию», - отметил он.

В частности, в рекомендациях сделан первоочередной акцент на сохранении жизней судей и работников аппаратов судов. Однако баланс между профессиональной обязанностью и защитой своей жизни каждый суд должен был находить самостоятельно.

«Мы уже проходили это с ДНР/ЛНР в 2014 году. Я знаю многих председателей судов, которые до последнего выносили решение о незаконных действиях оккупантов на оккупированных территориях. Я не могу сейчас выйти и сказать: давайте на всякий случай эвакуируем все суды. Возможно, с точки зрения безопасности это было бы лучшее решение. Но хуже – в части влияния на моральный дух людей, которые продолжают оставаться на этих территориях и защищать их», - подчеркнул судья.

Князев рассказал также, что часть работников судов, которым пришлось покинуть дома, уже приютили коллеги на западе Украины, часть удалось разместить в зарезервированных убежищах. Также с убежищем помогают европейские судейские ассоциации, в частности, Польши , Литвы, Словении.

«Из оккупированных на самом первом этапе войны территорий нам практически не удалось вывезти дела. Только благодаря действиям председателей судов удалось вывезти документы по особо тяжким преступлениям и резонансным делам. Не везде, к сожалению. Более того, речь идет о десятках тысяч дел, для вывоза которых требуется огромное количество транспорта. Как у нас с гуманитарными коридорами, и когда россияне пошли на их согласование, вы знаете. Краматорск, кстати, тоже был заявлен как коридор. Людей бы вывезти, не говоря уже о делах...», - сказал с грустью он.

Судья добавил, что, несмотря на это, существуют процессуальные механизмы возобновления дел в рамках судов, куда передана их подсудность.

Судебная система Украины вошла в войну на пике перезагрузки основных органов судебной власти. Сегодня все процессы реформирования ВККС и ВСП — заморожены. Часть полномочий — тех, что не обозначены в Конституции — перешли к главе Верховного суда.