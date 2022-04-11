Поле усеяно трупами: ВСУ показали фото уничтоженных оккупантов, приехавших из Чечни

На востоке страны ВСУ уничтожили роSSийских чеченцев, которые в прошлом убивали мирное население Сирии, а теперь приехали воевать в Украину, информирует Апостроф.

Фото опубликовали на Facebook-странице Командование Сил специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что на фотографии изображены тела военнослужащих 1-й батальонно-тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии южного военного округа. Место дислокации этого подразделения – город Шали (временно оккупированная россиянами Чеченская Республика Ичкерия).

"Эта куча их изуродованных тел - лишь часть батальонно-тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области. Командир БТГр вместе со своим начальником штаба был ликвидирован при обстреле в своей БМП-3. Из всех , кто находился в той машине, временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что большинство военнослужащих уничтоженного подразделения ранее являлись участниками массовых убийств мирного населения Сирии.

"Как оказалось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими воинами", - отмечают в ВСУ.


Мария Швец, Апостроф

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