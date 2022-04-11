Массовые захоронения под Киевом: на освобожденных территориях нашли новые свидетельства зверств оккупантов
Недалеко от братской могилы стоит сожженный автомобиль. Одной из пассажирок снесло полголовы, информирует
На освобожденных территориях Киевщины продолжают наталкиваться на жуткие находки. На этот раз массовые захоронение нашли в селе Бузовая, которое находилось под оккупацией начиная с 28 февраля. О деталях
По его словам, в селе Бузова обнаружили братскую могилу, где "похоронены безвинно убитые рашистскими уродами мирные жители".
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По данным местной власти, от рук захватчика погибли не менее 50 здешних жителей.