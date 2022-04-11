Массовые захоронения под Киевом: на освобожденных территориях нашли новые свидетельства зверств оккупантов

На освобожденных территориях Киевщины продолжают наталкиваться на жуткие находки. На этот раз массовые захоронение нашли в селе Бузовая, которое находилось под оккупацией начиная с 28 февраля. О деталях рассказал в своем телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, в селе Бузова обнаружили братскую могилу, где "похоронены безвинно убитые рашистскими уродами мирные жители".

«Также очевидцы рассказывают , что неподалеку стоит сожженный автомобиль, в котором заживо сгорел 17-летний подросток, а женщине снесло полголовы», - уточнил Геращенко.

По данным местной власти, от рук захватчика погибли не менее 50 здешних жителей.