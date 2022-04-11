В Харьковской области обнаруживают мины с отложенной детонацией и парашютные бомбы
В частности, снаряды с отложенной детонацией обнаруживают на территории Дергачевской громады, информирует
На территории Дергачевской громады в Харьковской области были обнаружены вражеские мины с отложенной детонацией,
«В Слатино, Безруках, Дергачах и прилегающих к городу селах от обстрелов практически ежедневно рушатся гражданские объекты. Кроме того, в Дергачах, Емцах и Безруках в последнее время выявляют особо опасные мины с отложенной детонацией. Также местные жители сообщают о фактах применения так называемых парашютных бомб: это новые виды кассетных снарядов, которые враг сбрасывает над Харьковом, и над Дергачевщиной тоже», – сообщил Задоренко.
Он добавил, что Казачелопанский, Токаровский, Проходовский, Русско-Лозовский старостаты и село Цуповка Прудянского округа находятся под контролем врага. Поэтому туда нельзя наладить поставки гуманитарной помощи.