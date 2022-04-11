"Будут горько сожалеть": депутат рф неожиданно "прозрел" и высказался о войне с Украиной

Один из роSSийских политиков неожиданно заговорил о большом количестве жертв так называемой «специальной операции» на территории Украины.

Так, депутат Московской городской думы Сергей Митрохин во время одного из своих выступлений перед коллегами заявил:

«Пройдет совсем немного времени и все те, кто сегодня поддерживает происходящее в результате так называемой военной спецоперации, будут горько сожалеть»

"Потому что эта спецоперация унесет в сотни раз больше человеческих жизней, а может и в тысячи раз, чем те жертвы, которые за 8 лет там появились. Причем жертвы были с обеих сторон, но почему-то об этом умалчивают, что была скрыта поддержка сепаратистов на востоке Украины", - пояснил Митрохин, заверив, что в том, кто прав, а кто виноват разбираться придется еще долго.

В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал, что "путинские депутаты начинают опасаться трибунала".

Добавим, на утро 11 апреля, согласно данным Генштаба ЗСУ потери оккупантов в живой силе достигли уже 19 500 человек.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о колоссальном количестве жертв в многострадальном Мариуполе.

«Худшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом», - заявил Зеленский в своем выступлении перед парламентом Южной Кореи.