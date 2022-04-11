"В комнате - в туалет?": роSSийские оккупанты оконфузились в Украине, видео

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Некоторые из оккупантов побоялись неизвестного и страшного устройства - и по-своему его применяли.

Некоторые роSSийские оккупанты, которые находились в Черниговской области впервые в жизни увидели унитазы. Они никак не могли понять, как это – ходить в туалет прямо в доме, а не на улице.

Об этом рассказали местные жители, которые находились под оккупацией.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Они расспрашивали людей, что это за чудо такое, а потом забрали унитазы с собой, когда бежали от ВСУ в Беларусь.

"Они унитазы забирали. Унитазы! Заходит в дом - и говорит: "А что это такое?". А ему кто-то говорит: "Унитаз". "А что это такое?", Это эти узкоглазые долбни... Спрашивает, зачем оно. Ему говорят, что мы в туалет ходим. "В комнате - в туалет?". Так вот это забрал, может, поставит в комнате - и будут ходить", - рассказывает одна бабушка и добавляет, что оккупанты даже не понимают - для унитазов нужна канализация.

Некоторые из оккупантов побоялись неизвестного и страшного устройства - и по-своему его применяли.

"В Ягодном, рассказывали, они на унитаз ставили мисочку – и "ходили". А потом выносили. Это же вообще!" – со смехом рассказывает другая женщина.


Александра Павленко, politeka.net

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