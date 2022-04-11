Шо там британцы? Яркие фотожабы на визит Бориса Джонсона в Киев

В сети появились новые мемы и фотожабы после неожиданного визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, информирует Апостроф .

"Апостроф" собрал лучшие из них.

Так, украинцы шутили над тем, что премьер-министра Британии из Польши в Киев доставил наш поезд "Укрзализныци", что оказалось правдой. После этого Борис Джонсон поблагодарил украинских железнодорожников за их труд. Глава британского правительства отметил и то, что у нас работников "Укрзализныци" называют "железными людьми".

"Я слышал, что вас здесь называют "железными людьми". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной профессией, но в то же время показывает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии", – заявил политик.

Наиболее внимательные заметили приставку UK в никнейме Бориса Джонсона в Instagram и начали шутить над тем, что на самом деле он – Джонсонюк.

Не обошли вниманием и саму встречу двух лидеров – так, на одном меме Джонсона приравняли с дядей Зеленского, которому тот показывает, где работает. На другом – по-доброму посмеялись над его прогулкой по Киеву . Упомянули также и о Елизавете II.

Заключительным мемом стало то, как изменилось отношение к Джонсону некоторых людей, которые до войны считали его "странным дядей", а на самом деле он оказался "славным сыном украинского народа".