Военная провокация: рф может подставить Украину в Приднестровье, появилось предупреждение

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На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отразили четыре атаки врага, уничтожил 5 танков, 8 единиц бронированной, 6 единиц автомобильной техники и 8 артиллерийских систем.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Как сообщается, на Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредотачивать на взятии под контроль Попасной, Рубежного, Нижнего и Новобахмутовки, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

Мариуполь

Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, но успеха не имел.

В городе Мариуполь при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода “Азовсталь” и морского порта.

Кроме того осуществлял артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частичное блокирование Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении продолжается воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины.

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Силами до двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Долгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.

В Генштабе не исключают проведения вооруженными силами роSSийской федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.

Также существует вероятность, что противник продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или вывода из строя.

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Тем временем определены подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.


Катерина Петренко, politeka.net

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