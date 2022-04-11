Глава Пентагона о военных ВСУ: "Их храбрость и мастерство поражают"

Глава Пентагона о военных ВСУ: "Их храбрость и мастерство поражают"
Ллойд Остін поспілкувався з військовими ЗСУ
Фото: Скрін Твіттер

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин 10 апреля пообщался с украинскими военными, которые прошли обучение в этой стране и возвращаются в Украину.

Об этом он сообщил в Твиттере.

"Сегодня утром с удовольствием пообщался с украинскими военными, которые учатся в США и сегодня возвращаются домой в Украину. Их храбрость и мастерство поражают", - написал глава Пентагона.

Напомним, ранее Ллойд Остин отмечал, что США предоставляют Украине разведданные.

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