На территории Херсонщины действуют три застенки оккупантов, и митинги против захватчиков продолжаются, - Арестович

Известно о гибели нескольких мэров, похищают бизнесменов, пытают силовиков.

На территории Херсонщины действуют три застенки оккупантов, и митинги против захватчиков продолжаются, - Арестович
Фото: Херсон

На территории Херсонской области действуют три застенки, где репрессии и пытки испытывают в первую очередь представители местного самоуправления, бизнесмены, бывшие силовики и военные.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович во время эфира представителям израильского радио 10 апреля.

"Митинги продолжаются. В Херсонской области пытаются репрессировать представителей местного самоуправления, несколько мэров погибли, похищают бизнесменов, бывших силовиков, работают застенки. По нашим данным, известно о трех застенках, где допрашивают, пытают и убивают. Но в целом широких репрессий против мирного населения пока незаметно", - отметил советник главы ОП.

Он также рассказал, что жители Херсонщины, несмотря на оккупацию и запугивание, сопротивляются захватчикам.

"На Херсонщине продолжается украинское сопротивление. Там они не могут совершать много преступлений, поскольку нет много камер, неприкованное внимание. Но по отдельным категориям - бывшие атовцы, бывшие военнослужащие ВСУ, не успевшие уехать, бывшие сотрудники Службы безопасности Украины, совершают репрессии", – сказал советник ОП.

Напомним, 9 апреля стало известно, что оккупанты похитили экс-главу Херсонской ОГА Андрея Путилова.

7 апреля в Херсонской области военные РФ похитили депутата облсовета Валерия Салтыкова

2 апреля в Каховке в Херсонской области похитили активиста, экс-депутата Каховского городского совета Олега Кожемякина.

В плену находятся Голопристанский городской голова Александр Бабич, Таврический городской голова Николай Ризак, секретарь Новокаховского городского совета Дмитрий Васильев, староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк, председатель Миловской ТГ - Олег Яхниенко, а также депутат Днепровского райсовета Дмитрий Афанасьев.

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