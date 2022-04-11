РФ запланировала переброску дополнительного вооружения в Украину на вторую половину апреля – Генштаб

Враг пытался прорваться в Донецкой и Луганской областях, однако его отбили, информирует ZN.ua.

РФ запланировала переброску дополнительного вооружения в Украину на вторую половину апреля – Генштаб
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Вооруженные силы РФ могут планировать провокации на территории Приднестровского региона в Республике Молдова, чтобы обвинить Украину в агрессии против соседнего государства, отметили в понедельник утром в Генеральном штабе Украины.

В настоящее время оккупанты продолжают создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении - предположительно, в ближайшие дни, будут пытаться возобновить наступление.

Также враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

В месте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа проводят подготовку вооружения и военной техники, которую, вероятно, планируют переправить на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Также для восстановления потерь личного состава подразделений 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа проводится набор военнослужащих. Особые потребности возникли у водителей и механиков-водителей. Их отправка к месту боевых действий запланирована на вторую половину апреля.

Также враг может продолжить удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий.

На Слобожанском направлении отдельные подразделения 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города. В Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины, применяя БПЛА "Орлан-10".

«Силами к двум батальонным тактическим группам враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции», - отметили в ВСУ.

На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточиваться на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. Также пытались провести штурм Золотого, но не смогли.

В Мариуполе, при поддержке артиллерии и авиации, оккупанты продолжают штурм в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.


Ирина Знась, ZN.ua

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