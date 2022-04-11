183 ребенка погибли в Украине из-за агрессии россиян

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений.

183 ребенка погибли в Украине из-за агрессии россиян
Авто з написом 'Діти' та пострілами зі стрілковоі? зброі?
Фото: Катерина Петренко

183 ребенка погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РоSSийской Федерации, 342 получили ранения. Данные уточняются, потому что продолжаются бои.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 110, Киевской – 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.

Напомним, что по информации из разных источников, роSSийские оккупанты принудительно вывезли уже 121 000 украинских детей. Это и сироты, и те, у кого есть родители.

А 4 апреля роSSийские войска ударили по детской больнице в Николаеве. В результате обстрела Николаева 4 апреля 12 человек погибли и 41 ранены, среди них четверо детей.



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