"Родина-мать" здорового человека и оккупанта: в сети сравнили памятники в Киеве и Волгограде

В столице Украины Киеве и Волгограде, что на РоSSии, стоят монументы "Родина-мать" - они имеют одинаковое название и абсолютно разное исполнение, информирует Апостроф.

"Апостроф" сравнил украинский и роSSийский монументы.

В Киеве на печерских холмах стоит стометровая "Родина-мать", защищая щитом и мечом свой город. Ее лицо гордое и спокойное – она смотрит на Восток, в сторону РоSSии. Щит демонстрирует оборону, а ровно приподнятый меч готовность защищать Украину с оружием в руках. Она не покушается им, а лишь показывает, что имеет силу.

В то же время роSSийская "Родина-мать" возвращается бешеным лицом за Запад - в Украину - занося меч с готовностью нападать. Она без щита, потому что собирается атаковать, а не обороняться.

Это еще раз доказывает, что Украина и РоSSия - противоположности. Наши страны совсем разные, у нас разные "Родины". Нет общей истории или культуры, поскольку весь свой век РФ пыталась присвоить чужое, начиная от названия страны и заканчивая Гоголем, а то и борщом .


Лиза Бровко, Апостроф

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