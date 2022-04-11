В столице Украины Киеве и Волгограде, что на РоSSии, стоят монументы "Родина-мать" - они имеют одинаковое название и абсолютно разное исполнение, информирует Апостроф .

"Апостроф" сравнил украинский и роSSийский монументы.

В Киеве на печерских холмах стоит стометровая "Родина-мать", защищая щитом и мечом свой город. Ее лицо гордое и спокойное – она смотрит на Восток, в сторону РоSSии. Щит демонстрирует оборону, а ровно приподнятый меч готовность защищать Украину с оружием в руках. Она не покушается им, а лишь показывает, что имеет силу.

В то же время роSSийская "Родина-мать" возвращается бешеным лицом за Запад - в Украину - занося меч с готовностью нападать. Она без щита, потому что собирается атаковать, а не обороняться.