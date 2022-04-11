"Родина-мать" здорового человека и оккупанта: в сети сравнили памятники в Киеве и Волгограде
В столице Украины Киеве и Волгограде, что на РоSSии, стоят монументы "Родина-мать" - они имеют одинаковое название и абсолютно разное исполнение, информирует
"Апостроф" сравнил украинский и роSSийский монументы.
В Киеве на печерских холмах стоит стометровая "Родина-мать", защищая щитом и мечом свой город. Ее лицо гордое и спокойное – она смотрит на Восток, в сторону РоSSии. Щит демонстрирует оборону, а ровно приподнятый меч готовность защищать Украину с оружием в руках. Она не покушается им, а лишь показывает, что имеет силу.
В то же время роSSийская "Родина-мать" возвращается бешеным лицом за Запад - в Украину - занося меч с готовностью нападать. Она без щита, потому что собирается атаковать, а не обороняться.
Это еще раз доказывает, что Украина и РоSSия - противоположности. Наши страны совсем разные, у нас разные "Родины". Нет общей истории или культуры, поскольку весь свой век РФ пыталась присвоить чужое, начиная от названия страны и заканчивая Гоголем, а то и борщом .