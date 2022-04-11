ВСУ в Луганской области уничтожили вражеский склад с боекомплектом – глав ОВА

Украинские военные в Луганской области уничтожили вражеский склад с боекомплектом возле одного из оккупированных населенных пунктов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков у оккупированного населенного пункта Луганщины. То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилищный сектор – ЛОЖЬ! А у нас маленькая Победа – пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей», – сообщил Гайдай.