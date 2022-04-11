За время войны обращения в суды сократились на 90% - Князев

В первую очередь из-за смещения приоритетов у людей.

За время войны обращения в суды сократились на 90% - Князев
© Цензор.нет

За время войны суды рассмотрели 418 тысяч дел, однако за последние полтора месяца поступления дел в суды по всей Украине составляет всего десять процентов от довоенных цифр, рассказал в интервью ZN.UA глава Верховного суда Всеволод Князев.

По его словам, судебная система вряд ли достигнет довоенной продуктивности в ближайшее время.

«Если человеку нужно обратиться в суд, он сделает это. Принятие корреспонденции по почте не прекращалось ни на день. Иски принимаются, распределяются и рассматриваются в той мере, в которой это возможно, с учетом безопасности всех участников судебного процесса», - рассказал он.

Князев отметил, что большинство судов Украины находятся в относительно спокойной ситуации, их деятельность не приостанавливалась ни на один день. Но и в эти суды поступление дел сократилось на 80–90 процентов.

«Я не соглашусь с господином Смирновым (профильный зам главы ОПУ), намекнувшим, что судебная система как-то не так работает. Причина в том, что идет война. Фокус внимания людей смещен на другое. Отпало желание спорить по каким-то мелким вопросам, что же касается глобальных дел и проблем, где нарушено право, то люди по-прежнему идут в суд. Остальные вопросы оставляют на «после войны», - отметил он.

В данное время существуют три группы судов:

  • суды, которые находятся в оккупации - там невозможно осуществлять правосудие ни в каком виде, а их дела переведены в другие суды
  • суды, находящиеся на территориях, где ведутся активные боевые действия – там ситуация зависит от обстоятельств, а оперативные решения о приостановлении работы судов принимают собрания судей или территориальные подразделения Государственной судебной администрации
  • суды в тылу, деятельность которых, по сути, не изменилась.

«На сайте ВС есть проактивная карта, где обозначены типы территорий. Надеюсь, скоро там отобразится информация и о запуске судов в освобожденных ВСУ регионах», - добавил Князев.

Судебная система Украины вошла в войну на пике перезагрузки основных органов судебной власти. Сегодня все процессы реформирования ВККС и ВСП — заморожены. Часть полномочий — тех, что не обозначены в Конституции — перешли к главе Верховного суда.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Турция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольствоТурция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольство
Кулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцевКулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцев
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Войска РФ не заморачивались со скрытием следов во время совершения зверств в Буче – МинюстВойска РФ не заморачивались со скрытием следов во время совершения зверств в Буче – Минюст
Более 4,5 миллионов украинцев вынужденно покинули страну из-за войныБолее 4,5 миллионов украинцев вынужденно покинули страну из-за войны
Десятки политиков и бизнесменов уехали из Украины в разгар войны с РФ – ДаниловДесятки политиков и бизнесменов уехали из Украины в разгар войны с РФ – Данилов
Во время благотворительного забега в Тель-Авиве собрали почти 1,5 млн грн в помощь УкраинеВо время благотворительного забега в Тель-Авиве собрали почти 1,5 млн грн в помощь Украине
"Разгром агрессора будет лишь началом": что ждет Украину после войны"Разгром агрессора будет лишь началом": что ждет Украину после войны
Определят окончание войны: Арестович сообщил, что РоSSия начала наступление на ДонбассОпределят окончание войны: Арестович сообщил, что РоSSия начала наступление на Донбасс
Арестович: «В РФ начали искать предателей, виновных в провале войны против Украины»Арестович: «В РФ начали искать предателей, виновных в провале войны против Украины»
Великобритания возьмет шефство в восстановлении Киева и области после войны, – обращение президента Зеленского.Великобритания возьмет шефство в восстановлении Киева и области после войны, – обращение президента Зеленского.
Украинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войныУкраинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войны
Верховная Рада во время войны решила реформировать трудовое законодательствоВерховная Рада во время войны решила реформировать трудовое законодательство
Последние новости
Подгружаем последние новости