За время войны обращения в суды сократились на 90% - Князев

За время войны суды рассмотрели 418 тысяч дел, однако за последние полтора месяца поступления дел в суды по всей Украине составляет всего десять процентов от довоенных цифр, рассказал в интервью ZN.UA глава Верховного суда Всеволод Князев.

По его словам, судебная система вряд ли достигнет довоенной продуктивности в ближайшее время.

«Если человеку нужно обратиться в суд, он сделает это. Принятие корреспонденции по почте не прекращалось ни на день. Иски принимаются, распределяются и рассматриваются в той мере, в которой это возможно, с учетом безопасности всех участников судебного процесса», - рассказал он.

Князев отметил, что большинство судов Украины находятся в относительно спокойной ситуации, их деятельность не приостанавливалась ни на один день. Но и в эти суды поступление дел сократилось на 80–90 процентов.

«Я не соглашусь с господином Смирновым (профильный зам главы ОПУ), намекнувшим, что судебная система как-то не так работает. Причина в том, что идет война. Фокус внимания людей смещен на другое. Отпало желание спорить по каким-то мелким вопросам, что же касается глобальных дел и проблем, где нарушено право, то люди по-прежнему идут в суд. Остальные вопросы оставляют на «после войны», - отметил он.

В данное время существуют три группы судов:

суды, которые находятся в оккупации - там невозможно осуществлять правосудие ни в каком виде, а их дела переведены в другие суды

суды, находящиеся на территориях, где ведутся активные боевые действия – там ситуация зависит от обстоятельств, а оперативные решения о приостановлении работы судов принимают собрания судей или территориальные подразделения Государственной судебной администрации

суды в тылу, деятельность которых, по сути, не изменилась.

«На сайте ВС есть проактивная карта, где обозначены типы территорий. Надеюсь, скоро там отобразится информация и о запуске судов в освобожденных ВСУ регионах», - добавил Князев.

Судебная система Украины вошла в войну на пике перезагрузки основных органов судебной власти. Сегодня все процессы реформирования ВККС и ВСП — заморожены. Часть полномочий — тех, что не обозначены в Конституции — перешли к главе Верховного суда.