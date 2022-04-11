Удары по военным аэродромам рф: бойцов ВСУ усилят необходимым оружием, в США раскрыли детали

украинские военные, бойцы ВСУ

Обновление вооружения для нашей страны предусмотрено уже в ближайшие дни.

Вашингтон направит в Украину очередной пакет военной помощи, предусматривающий оружие, необходимое для защиты от роSSийских оккупантов.

Об этом рассказал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала АВС News.

Боеприпасы и техника позволят предотвратить захват новых территорий, где роSSийские войска совершают страшные преступления против человечества и мародерства. Обновление вооружения для нашей страны предусмотрено уже в ближайшие дни.

Украина, боец ВСУ, ЗСУ

Также администрация Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по роSSийским военным аэродромам, что повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.

"У них будет способность поражать более глубокие цели", сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне.


Александра Павленко, politeka.net

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