Оккупанты в Украине потеряли почти 19,5 тыс. человек

Напомним, что 10 апреля общие боевые потери россиян составляли около 19 300 человек, 722 танка и 1911 боевых бронированных машин.



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