Оккупанты в Украине потеряли почти 19,5 тыс. человек

Также уничтожены 119 беспилотников роSSийских оккупантов и 55 средств ПВО.

Оккупанты в Украине потеряли почти 19,5 тыс. человек
Фото: Генштаб ЗСУ

Общие потери роSSийских оккупантов в Украине составляют 19,5 тыс. человек, 725 танков, 154 самолета, 137 вертолетов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19 500 человек,

  • танков ? 725 ед,

  • боевых бронированных машин ? 1923 ед,

  • артиллерийских систем – 347 ед,

  • РСЗО - 111 ед,

  • средства ПВО - 55 ед,

  • самолетов – 154 ед,

  • вертолетов – 137 ед,

  • автомобильной техники - 1387 ед,

  • корабли /катера - 7 ед,

  • цистерн с ГСМ – 76,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.

  • Специальная техника – 25.

  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, что 10 апреля общие боевые потери россиян составляли около 19 300 человек, 722 танка и 1911 боевых бронированных машин.

Противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск в сутки, 10 апреля, уничтожила 11 воздушных целей оккупантов.

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