Оккупанты в Украине потеряли почти 19,5 тыс. человек
Также уничтожены 119 беспилотников роSSийских оккупантов и 55 средств ПВО.
Общие потери роSSийских оккупантов в Украине составляют 19,5 тыс. человек, 725 танков, 154 самолета, 137 вертолетов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составили:
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личного состава – около 19 500 человек,
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танков ? 725 ед,
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боевых бронированных машин ? 1923 ед,
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артиллерийских систем – 347 ед,
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РСЗО - 111 ед,
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средства ПВО - 55 ед,
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самолетов – 154 ед,
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вертолетов – 137 ед,
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автомобильной техники - 1387 ед,
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корабли /катера - 7 ед,
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цистерн с ГСМ – 76,
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.
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Специальная техника – 25.
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Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, что 10 апреля общие боевые потери россиян составляли около 19 300 человек, 722 танка и 1911 боевых бронированных машин.
Противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск в сутки, 10 апреля, уничтожила 11 воздушных целей оккупантов.