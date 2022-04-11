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2022-04-11
Путин провел «чистку» в ФСБ – Грозєв
Под раздачу попали более сотни сотрудников спецслужбы.
Хозяин Кремля Владимир Путин провел «чистку» в ФСБ,
«Могу сказать, что значительная часть из них если не арестованы, то уже точно не работают в ФСБ. Так что чистка точно прошла. Через пару дней, надеюсь, сможем опубликовать что-то новое о судьбе этих людей», – заявил Грозев.
Он также подтвердил, что экс-руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу арестовали.
Юлия Москаленко, ZN.ua