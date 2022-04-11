Путин провел «чистку» в ФСБ – Грозєв

Хозяин Кремля Владимир Путин провел «чистку» в ФСБ, заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. По его словам, под «чистку» попали 150 офицеров 5-ой службы, которые занимались «украинским вопросом».

«Могу сказать, что значительная часть из них если не арестованы, то уже точно не работают в ФСБ. Так что чистка точно прошла. Через пару дней, надеюсь, сможем опубликовать что-то новое о судьбе этих людей», – заявил Грозев.

Он также подтвердил, что экс-руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу арестовали.