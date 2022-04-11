10 апреля противовоздушная оборона уничтожила 13 воздушных целей: один самолет и четыре вертолета

Противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск в сутки, 10 апреля, уничтожила 11 воздушных целей.

Об этом командование ВС ВСУ сообщает в Фейсбуке.

"В воскресенье, 10 апреля, противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожено 11 воздушных целей роSSийских захватчиков. В частности, один самолет (Су-34), четыре вертолета (Ми-24, Ка-52), три беспилотных летательных аппарата (ОТР) и три крылатые ракеты (Х-59)", - говорится в сообщении.

Напомним, украинское ПВО 9 апреля поразило по меньшей мере 13 воздушных целей роSSийских оккупантов.