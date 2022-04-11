Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба

РоSSийские оккупанты продолжают создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении.

Как сообщает Генштаб ВСУ, вероятно, в ближайшие дни, оккупанты будут пытаться возобновить наступление.

Кроме того, враг продолжает осуществлять подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действий в Украине.

Так, осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Существует вероятность, что указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.

В Генштабе ВСУ отмечают, что особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей.

Отбытия отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации запланировано на вторую половину апреля этого года.