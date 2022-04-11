Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба

Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба

РоSSийские оккупанты продолжают создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении.

Как сообщает Генштаб ВСУ, вероятно, в ближайшие дни, оккупанты будут пытаться возобновить наступление.

Кроме того, враг продолжает осуществлять подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действий в Украине.

Так, осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

роSSийская техника, война

Существует вероятность, что указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.

В Генштабе ВСУ отмечают, что особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей.

война, техника, РоSSия, колонна

Отбытия отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации запланировано на вторую половину апреля этого года.


Катерина Петренко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Турция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольствоТурция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольство
Кулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцевКулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцев
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохранители подтвердили смерть 1 222 жителей Киевщины от рук роSSийского врага – ВенедиктоваПравоохранители подтвердили смерть 1 222 жителей Киевщины от рук роSSийского врага – Венедиктова
За ночь Харьков и пригород подверглись 66 вражеским обстрелам: есть погибшиеЗа ночь Харьков и пригород подверглись 66 вражеским обстрелам: есть погибшие
Защитники отразили наступление близ Марьинки, враг продолжает обстрелы юга и востока Украины, – сводка ОВАЗащитники отразили наступление близ Марьинки, враг продолжает обстрелы юга и востока Украины, – сводка ОВА
Лина Костенко предложила новые названия для станций метро в Киеве: "От Бучанской до Героев Украины"Лина Костенко предложила новые названия для станций метро в Киеве: "От Бучанской до Героев Украины"
Определят окончание войны: Арестович сообщил, что РоSSия начала наступление на ДонбассОпределят окончание войны: Арестович сообщил, что РоSSия начала наступление на Донбасс
Оккупанты готовят референдум о создании «ХерНР» и пытаются прорвать оборону под Харьковом: данные ГенштабаОккупанты готовят референдум о создании «ХерНР» и пытаются прорвать оборону под Харьковом: данные Генштаба
Оккупанты расстреляли на Черниговщине несовершеннолетнего парняОккупанты расстреляли на Черниговщине несовершеннолетнего парня
Новые санкции Еврокомиссии в отношении роSSийского грузового транспорта содержат инструменты для их обхода, – МининфраструктурыНовые санкции Еврокомиссии в отношении роSSийского грузового транспорта содержат инструменты для их обхода, – Мининфраструктуры
На востоке страны украинские воины уничтожили 4 танка, самолет и вертолет врагаНа востоке страны украинские воины уничтожили 4 танка, самолет и вертолет врага
"Сосредотачиваются на захвате": в Генштабе ВСУ сообщили ближайшие планы оккупантов"Сосредотачиваются на захвате": в Генштабе ВСУ сообщили ближайшие планы оккупантов
Последние новости
Подгружаем последние новости