В РоSSии в 250 км от границы Украины заметили много истребителей: фото

Американская компания опубликовала спутниковые снимки с десятками истребителей на территории РоSSии в 250 км от границы Украины.

Об этом говорится в OSINT-блоге Orion Intel со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs, информирует Апостроф .

Так, на спутниковых снимках от 9 апреля можно увидеть по меньшей мере 32 истребителя Flanker, среди которых и довольно современные модели – Су-27 и Ил-76. Они дислоцируются на воронежской авиабазе Балтимор.

"База недавно отремонтирована и, вероятно, является фронтальной авиабазой для роSSийских самолетов, летающих над Украиной" – отмечается в публикации.