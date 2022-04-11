Оккупанты в Мелитополе заняли местные здания СБУ и горсовета

В Мелитополе Запорожской области оккупанты заняли местные здания СБУ , полиции, городского совета и администрации. Все они «отмечены» роSSийским триколором, сообщает Радио Свобода.

Одна из крупнейших роSSийских баз находится в военном городке и на аэродроме, куда фактически заблокировали дорогу, ночью там слышны выстрелы.

«Там у них техника, там они тренируются, оттуда выезжают на задания», – рассказывают местные жители, проживающие рядом.

На здании местного военкомата повесили табличку "Народная милиция". Также занят оккупационной администрацией дом культуры Мелитополя.

В то же время, местное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций продолжает работу под сине-желтым флагом.

Напомним, два дня назад роSSийские оккупанты в Мелитополе не пропустили украинский гуманитарный конвой и украли гумпомощь.