Согласно подсчету почти 100% бюллетеней со всех муниципалитетов, Эммануэль Макрон занял первое место в первом туре с 27,6%, опередив Марин Ле Пен, набравшую 23,41%. Жан-Люк Меланшон занимает третье место с 21,95%. Об этом сообщает французское издание Le Figaro. В то же время на сайте МВД пока есть информация о подсчете лишь 97% голосов. Пока что разрыв между основными кандидатами на участие во втором туре составляет 4,25%.

Эрик Земмур набирает 7,05%, Валери Пекресс 4,79%, Янник Жадо 4,58%, Жан Лассаль 3,16%, Фабьен Руссель 2,31% и Николя Дюпон-Эньян 2,07%. Наконец, Анн Идальго, Филипп Путу и Натали Арто замыкают список с 1,74%, 0,77% и 0,57% соответственно.

Стоит отметить, что поздно ночью 10 апреля около 500 человек прошли маршем по улицам центра города и муниципалитета Ренна, скандируя антикапиталистические и антифашистские лозунги. Инциденты вспыхнули на фоне объявление результатов первого тура президентских выборов.

В основном участниками протеста была молодежь. На плакатах митингующих были надписи «Молодежь *** национал-фашизм, фашистскую династию Ле Пен», «Сжечь правых», «Социальная война».

Разрушена уличная мебель, повреждены окна банковских отделений. На площади в центре города загорелась, в частности, строительная техника, что потребовало вмешательства пожарных. Полиция вмешалась, чтобы разогнать демонстрацию.

Мэр Ренна Натали Аппер, представляющая социалистов, отреагировала на это насилие в своем аккаунте в Twitter .

«Я решительно осуждаю ущерб, нанесенный сегодня вечером в центре Ренна. В демократии нет и никогда не будет насилия или вандализма».

Напомним, Ле Пен в декабре прошлого года заявила, что Украина входит в сферу интересов РоSSии, а на вопрос о том, есть ли страна право вступить в НАТО, ответила, что сегодня Альянс не может принимать в свои ряды новых участников.

На днях президент Макрон заявил, что видит четкие признаки военных преступлений, совершенных роSSийскими военными против мирных жителей в украинском городе Буча.