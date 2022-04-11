Макрон опережает Ле Пен в первом туре выборов на 4%
Ключевые кандидаты на пост президента Франции набрали 27,6% и 23,41%. В тройку лидеров входит также Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов избирателей, информирует
Согласно подсчету почти 100% бюллетеней со всех муниципалитетов, Эммануэль Макрон занял первое место в первом туре с 27,6%, опередив Марин Ле Пен, набравшую 23,41%. Жан-Люк Меланшон занимает третье место с 21,95%. Об этом
Эрик Земмур набирает 7,05%, Валери Пекресс 4,79%, Янник Жадо 4,58%, Жан Лассаль 3,16%, Фабьен Руссель 2,31% и Николя Дюпон-Эньян 2,07%. Наконец, Анн Идальго, Филипп Путу и Натали Арто замыкают список с 1,74%, 0,77% и 0,57% соответственно.
Стоит отметить, что поздно ночью 10 апреля около 500 человек прошли маршем по улицам центра города и муниципалитета Ренна, скандируя антикапиталистические и антифашистские лозунги. Инциденты вспыхнули на фоне объявление результатов первого тура президентских выборов.
В основном участниками протеста была молодежь. На плакатах митингующих были надписи «Молодежь *** национал-фашизм, фашистскую династию Ле Пен», «Сжечь правых», «Социальная война».
Разрушена уличная мебель, повреждены окна банковских отделений. На площади в центре города загорелась, в частности, строительная техника, что потребовало вмешательства пожарных. Полиция вмешалась, чтобы разогнать демонстрацию.
Мэр Ренна Натали Аппер, представляющая социалистов, отреагировала на это насилие в своем аккаунте в Twitter.
«Я решительно осуждаю ущерб, нанесенный сегодня вечером в центре Ренна. В демократии нет и никогда не будет насилия или вандализма».
Напомним, Ле Пен в декабре прошлого года заявила, что Украина входит в сферу интересов РоSSии, а на вопрос о том, есть ли страна право вступить в НАТО, ответила, что сегодня Альянс не может принимать в свои ряды новых участников.
На днях президент Макрон заявил, что видит четкие признаки военных преступлений, совершенных роSSийскими военными против мирных жителей в украинском городе Буча.