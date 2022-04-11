Войска РФ не заморачивались со скрытием следов во время совершения зверств в Буче – Минюст

По словам главы Министерства юстиции, уже 42 страны обратились в Международный суд в Гааге на фоне широкомасштабной войны. Зверства роSSийских военных в Буче стали одним из важных факторов, подтолкнувших к такому шагу. Денис Малюска в эфире телемарафона уточнил, что оккупационные войска не слишком заморачивались с утаиванием и заметанием следов, которые впоследствии могут стать доказательствами в уголовных делах.

Ввиду очень большого количества преступлений, над сбором доказательств в Буче работают эксперты со всей Украины, но ресурсов все равно не хватает.

"С ресурсами сложно, потому что количество преступлений, совершаемых РФ , безумно, и это требует больших усилий. Проблема большая, но военные преступления - это приоритет. У нас есть международная поддержка, на этой неделе приедут эксперты из Франции, находимся в переговорах с другими странами ЕС ", - сказал он.

Сложнее всего доказать вину тех, кто лично отдавал приказы. Исполнители не слишком заморачивались с сокрытием следов, отметил министр.

“Если убийц вину доказать не слишком сложно, потому что они не особо прятались, они были уверены, что им ничего не будет, уверены в победе, и там речь не шла, что они прятали какие-то отпечатки пальцев или скрывались от камер. Этого не было, потому за исполнителями все не очень сложно. Сложнее с их руководителями, какие приказы предавались, как они формулировались, это вопрос, который нужно изучить".