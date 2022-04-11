Огромный митинг в поддержку Украины прошел в Словении, эффектные кадры: "Братья и сестры"

В Словении прошел огромный митинг в поддержку Украины, где демонстранты исполнили песню "Ой у лузі червона калина".

Как пишет Politeka.net, Украину продолжает поддерживать весь мир. Шествия и митинги проходят в разных уголках планеты Земля. ТГ-канал "NEXTA" решил показать, как прошло шествие на поддержку украинцев в Словении.

На кадрах можно увидеть огромное количество демонстрантов с украинской символикой. Люди шли по улице и пели легендарный хит "Ой у лузі червона калина". Видео было почти 2 минуты, но люди все шли и шли, напевая песню.

"Шествие в поддержку Украины в Словении", - написано было под публикацией.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию:

"Молодцы", "Слава Украине", "Умнички, спасибо", "Какая песня, люблю", "Братья и сестры, браво", "Люди, поддерживающие и голосующие за тиранов и диктаторов, не их жертвы - они соучастники! Джордж Оруэлл".