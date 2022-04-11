Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО уже летом, – The Times

Это решение стало результатом войны РоSSии против Украины.

Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО уже летом, – The Times

РоSSия допустила большую стратегическую ошибку, и в результате Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО уже летом. Об этом сообщает The Times со ссылкой на официальные лица США.

По их информации, членство Швеции и Финляндии в НАТО было темой встреч во время переговоров между министрами иностранных дел стран альянса на прошлой неделе, на которые были приглашены представители обеих скандинавских стран.

Вашингтон делает ставку на то, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО этим летом. Это расширит альянс с 30 до 32 членов и заставит роSSийские войска еще больше растянуться вдоль границ.

"Как это может быть чем-то другим, если не серьезной стратегической ошибкой Путина?" – сказал один высокопоставленный американский чиновник.

Ожидается, что заявка Финляндии будет подана в июне, а за ней последует Швеция.

Напомним, НАТО разрабатывает планы, позволяющие отразить атаки РоSSии в случае агрессии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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